Wizz Air präsentiert soliden Juli

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juli 2023 insgesamt 6,028 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es wegen den Coronanachwehen 4,761 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im Juli 2023 bei 6,356 Millionen Sitzplätzen, das waren 19,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,9 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 5,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 55,426 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 38,105 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate bei durchschnittlich 90,0 Prozent.