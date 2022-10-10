Wizz Air präsentiert solide Septemberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im September 2022 insgesamt 4,574 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es Corona bedingt 3,020 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im September bei soliden 87,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 8,4 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 41,067 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise noch bei 15 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.