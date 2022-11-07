Wizz Air präsentiert solide Oktoberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Oktober 2022 insgesamt 4,528 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es Corona bedingt 2,977 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Oktober bei soliden 89,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 9,9 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 42,609 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise noch bei 18,035 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit den Corona Jahren 2020/21 verdreifacht.