Wizz Air präsentiert solide Maizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Mai 2022 insgesamt 4,117 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es Corona bedingt 840 Tausend Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 18,2 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 33,517 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 11,386 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.

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