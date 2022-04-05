Wizz Air präsentiert solide Märzzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im März 2022 insgesamt 2,476 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es Corona bedingt 480 Tausend Passagiere.

Die Kapazität erreichte im März wieder 4,764 Milliarden Sitzplatzkilometer, im März 2021 waren es 1,209 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Nachfrage konnte von 773 Millionen auf 4,174 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 86,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 23,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 27,080 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 10,186 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2021 verdoppelt.