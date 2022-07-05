Wizz Air präsentiert solide Junizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juni 2022 insgesamt 4,340 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es Corona bedingt 1,557 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 86,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 22,1 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 36,230 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 12,441 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.