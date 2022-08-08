Wizz Air präsentiert solide Julizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juli 2022 insgesamt 4,760 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es Corona bedingt 2,956 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 89,7 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 11,2 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 38,105 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 13,573 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.

FliegerWeb News Sendung 3. August 2022

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