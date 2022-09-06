Wizz Air präsentiert solide Augustzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im August 2022 insgesamt 4,960 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es Corona bedingt 3,582 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juli bei hohen 90,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um sieben Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 39,483 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 14,773 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.