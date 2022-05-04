Wizz Air präsentiert solide Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im April 2022 insgesamt 3,624 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es Corona bedingt 565 Tausend Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 83,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 24,2 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 30,140 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise bei 10,672 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2020/21 verdreifacht.