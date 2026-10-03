Wizz Air präsentiert Septemberzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im September 2026 insgesamt 7,781 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 24,2 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im September 2026 bei 8,459 Millionen Sitzplätzen, das waren 25,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air für den Berichtsmonat September mit 92,0 Prozent an, 0,8 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 79,327 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von neunzehn Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gerechnet bei durchschnittlichen 91,0 Prozent, 0,2 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.