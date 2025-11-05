Wizz Air präsentiert Septemberzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im September 2025 insgesamt 6,362 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 13,1 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im September 2025 bei 6,846 Millionen Sitzplätzen, das waren dreizehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 92,9 Prozent an, gleichauf wie im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 67,390 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 7,8 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gerechnet bei durchschnittlichen 91,2 Prozent, 1,1 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.