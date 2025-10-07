Wizz Air präsentiert Septemberzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im September 2025 insgesamt 6,265 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,8 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im September 2025 bei 6,754 Millionen Sitzplätzen, das waren 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 92,8 Prozent an, diese hat sich damit verglichen mit dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 66,655 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von sieben Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gerechnet bei durchschnittlichen 91,2 Prozent, 1,1 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.