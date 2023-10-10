Wizz Air präsentiert Septemberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im September 2023 insgesamt 5,539 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 21,1 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Die Kapazität lag im September 2023 bei 5,991 Millionen Sitzplätzen, das waren 14,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 5,4 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 57,574 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen Corona noch bei 41,058 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate bei durchschnittlich 90,9 Prozent.