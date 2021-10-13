Wizz Air präsentiert Septemberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im September 2021 insgesamt 2,999 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresseptember waren es 1,568 Millionen Passagiere.

Die Kapazität erreichte im September wieder 6,036 Milliarden Sitzplatzkilometer, im September 2020 waren es 4,003 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 2,621 Milliarden auf 4,686 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 13,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 16,204 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 24,415 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise brachen die Zahlen um weitere 33,6 Prozent ein.

Wizz Air Zahlen vor der Krise im September 2019

Mit Wizz Air flogen im September 2019 insgesamt 3,817 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 20,3 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresseptember um 21,6 Prozent auf 5,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,5 Prozent auf 6,273 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,5 Prozent und hat sich somit um weitere 0,5 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 37,916 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,7 Prozent.