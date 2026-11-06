Wizz Air präsentiert Oktoberzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Oktober 2026 insgesamt 7,624 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 19,8 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Oktober 2026 bei 8,361 Millionen Sitzplätzen, das waren 22,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air für den Berichtsmonat Oktober mit 91,2 Prozent an, 1,7 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 80,589 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 19,6 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gerechnet bei durchschnittlichen 90,8 Prozent, 0,4 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.