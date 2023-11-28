Wizz Air präsentiert Oktoberzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Oktober 2023 insgesamt 5,404 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 19,4 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Die Kapazität lag im Oktober 2023 bei 5,843 Millionen Sitzplätzen, das waren 15,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 3,1 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 58,451 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen Corona noch bei 42,609 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate gerechnet bei durchschnittlich 91,2 Prozent, das entspricht einem Plus von 5,7 Prozentpunkten.