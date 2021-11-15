Wizz Air präsentiert Oktoberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Oktober 2021 insgesamt 2,977 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es 1,146 Millionen Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Oktober wieder 6,057 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Oktober 2020 waren es 2,703 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 1,833 Milliarden auf 4,769 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresoktober um 13,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 18,035 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 21,850 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise brachen die Zahlen um weitere 17,5 Prozent ein.