Wizz Air präsentiert Oktoberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Oktober 2020 insgesamt 1,740 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 172 Tausend mehr als im September aber 69 Prozent weniger als im Vorjahresoktober.

Wizz Air musste die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresoktober krisenbedingt um 57,5 Prozent auf 2,703 Milliarden Sitzplatzkilometer abbauen, die Nachfrage ist um 69,8 Prozent tiefer ausgefallen als im Vorjahresoktober und erreichte 1,833 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 65,9 Prozent und hat sich somit um 29,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet konnte Wizz Air insgesamt 21,850 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr rollend 38,568 Millionen Passagiere), das waren Corona bedingt 43,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.