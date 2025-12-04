Wizz Air präsentiert Novemberzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im November 2025 insgesamt 5,254 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im November 2025 bei 5,795 Millionen Sitzplätzen, das waren 9,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 90,7 Prozent an, 0,8 Prozent tiefer als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 67,805 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 8,3 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 91,1 Prozent, 0,8 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.