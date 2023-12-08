Wizz Air präsentiert Novemberzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im November 2023 insgesamt 4,760 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 29,3 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.

Die Kapazität lag im November 2023 bei 5,385 Millionen Sitzplätzen, das waren 28,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 88,4 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 59,529 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen Corona noch bei 44,529 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate gerechnet bei durchschnittlich 91,1 Prozent, das entspricht einem Plus von 4,9 Prozentpunkten.