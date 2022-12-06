Wizz Air präsentiert Novemberzahlen

Wizz Air ab Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Wizz Air konnte im November 2022 insgesamt 3,683 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es Corona bedingt 2,172 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im November bei soliden 88,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 12 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 44,120 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise noch bei 19,750 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit den Corona Jahren 2020/21 verdreifacht.