Wizz Air präsentiert Novemberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im November 2021 insgesamt 2,172 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es 456 Tausend Passagiere.

Die Kapazität erreichte im November wieder 4,622 Milliarden Sitzplatzkilometer, im November 2020 waren es 1,017 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 0,741 Milliarden auf 3,522 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 76,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresnovember um 7,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 19,750 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 19,331 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise also stabilisiert und sind wieder um 2,2 Prozent gewachsen.

Wizz Air im November 2019 vor der Corona Krise

Mit Wizz Air flogen im November 2019 insgesamt 2,975 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 23,9 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresnovember um 21,9 Prozent auf 5,246 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 24,5 Prozent auf 4,883 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,8 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 39,142 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem sehr starken Wachstum von 17,2 Prozent.