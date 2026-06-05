Wizz Air präsentiert Maizahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Mai 2026 insgesamt 7,131 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 26,1 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Mai 2026 bei 7,775 Millionen Sitzplätzen, das waren 25,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 91,7 Prozent an, 0,5 Prozent höher als im Vorjahresmai.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 72,414 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 12,3 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,7 Prozent, 0,5 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.