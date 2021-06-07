Wizz Air präsentiert Maizahlen

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Mai 2021 insgesamt 832.538 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es wegen dem Corona Lock Down nur 126.549 Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Mai wieder 2,075 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Mai 2020 waren es 374.484 Millionen. Die Nachfrage konnte von 235.533 Millionen auf 1,372 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 66,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmai um 4,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 11,378 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 33,483 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise lag der Einbruch bei 66,0 Prozent.