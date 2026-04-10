Wizz Air präsentiert Märzzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im März 2026 insgesamt 5,511 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,4 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im März 2026 bei 6,124 Millionen Sitzplätzen, das waren 9,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 90,0 Prozent an, 0,5 Prozent tiefer als im Vorjahresmärz.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 69,748 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von zehn Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,7 Prozent, 0,4 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.