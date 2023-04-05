Wizz Air präsentiert Märzzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im März 2023 insgesamt 4,267 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es wegen Corona 2,476 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im März 2023 bei 4,630 Millionen Sitzplätzen, das waren 61,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 92,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresmärz um 5,9 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 51,072 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 27,080 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag bei 87,8 Prozent.