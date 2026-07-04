Wizz Air präsentiert Junizahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Juni 2026 insgesamt 7,481 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 27,2 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Juni 2026 bei 8,141 Millionen Sitzplätzen, das waren 27,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 91,9 Prozent an, 0,2 Prozent tiefer als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 74,014 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 13,8 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,7 Prozent, 0,5 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.