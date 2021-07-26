Wizz Air präsentiert Junizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juni 2021 insgesamt 1,557 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es wegen den zahlreichen Corona Lock Downs nur 502.253 Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Juni wieder 3,807 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Juni 2020 waren es 1,519 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 802 Millionen auf 2,421 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 64,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 11,8 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 12,440 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 30,377 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise brachen die Zahlen um 59,0 Prozent ein.

Zum Vergleich die Junizahlen 2019

Mit Wizz Air flogen im Juni 2019 insgesamt 3,609 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 19,1 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 18,1 Prozent auf 6,178 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 20,5 Prozent auf 5,876 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,0 Prozent und hat sich somit um weitere 1,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 36,305 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,9 Prozent.