Wizz Air präsentiert Julizahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Juli 2026 insgesamt 8,357 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 31,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Juli 2026 bei 8,915 Millionen Sitzplätzen, das waren 30,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 93,7 Prozent an, 0,9 Prozent tiefer als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 76,023 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 16,2 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,8 Prozent, 0,3 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.