Wizz Air präsentiert Julizahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Juli 2025 insgesamt 6,348 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Juli 2025 bei 6,838 Millionen Sitzplätzen, das waren 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 92,8 Prozent an, diese hat sich damit verglichen mit dem Vorjahresjuli um einen Prozentpunkt verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 65,438 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 5,5 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gerechnet bei durchschnittlichen 91,1 Prozent, 1,1 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.