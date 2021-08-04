Wizz Air präsentiert Julizahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Juli 2021 insgesamt 2,956 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuli waren es 1,824 Millionen Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Juli wieder 5,850 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Juli 2020 waren es 4,839 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 2,946 Milliarden auf 4,565 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuli um 18,0 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 13,573 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 28,320 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise brachen die Zahlen um 52,1 Prozent ein.

Wizz Air Zahlen im Juli 2019 vor der Corona Krise

Mit Wizz Air flogen im Juli 2019 insgesamt 3,882 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 11,7 Prozent.

Bei Wizz Air stieg die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 13,2 Prozent auf 6,628 Milliarden Sitzplatzkilometer an, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 6,333 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,6 Prozent und hat sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 36,711 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,8 Prozent. Die Auslastung der Flüge lag bei 93,2 Prozent und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte.