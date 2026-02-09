Wizz Air präsentiert Januarzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Januar 2026 insgesamt 5,348 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Januar 2026 bei 6,339 Millionen Sitzplätzen, das waren 10,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 84,4 Prozent an, 1,6 Prozent tiefer als im Vorjahresjanuar.

Das Jahr 2025 bei Wizz Air

Im Jahr 2025 frequentierten 68,591 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 91,0 Prozent, 0,3 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.