Wizz Air präsentiert Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Januar 2023 insgesamt 4,150 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es wegen Corona 2,397 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im Januar 2023 bei 4,823 Millionen Sitzplätzen, das waren 60,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 86,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 6,4 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 47,415 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 23,546 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag bei 87,0 Prozent.