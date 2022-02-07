Wizz Air präsentiert Januarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Januar 2022 insgesamt 2,397 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es 573,692 Tausend Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Januar wieder 4,926 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Januar 2020 waren es 1,451 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 0,927 Milliarden auf 3,967 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 18,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 23,546 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 14,091 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise also stabilisiert und sind verglichen mit dem Jahr 2020 wieder um 67,1 Prozent gewachsen.