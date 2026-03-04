Wizz Air präsentiert Februarzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Februar 2026 insgesamt 4,920 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Februar 2026 bei 5,437 Millionen Sitzplätzen, das waren 8,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 90,5 Prozent an, 1,3 Prozent tiefer als im Vorjahresfebruar.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 69,319 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 9,9 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,8 Prozent, 0,4 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.