Wizz Air präsentiert Februarzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Februar 2023 insgesamt 3,786 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es wegen Corona 1,921 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im Februar 2023 bei 4,059 Millionen Sitzplätzen, das waren 92,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 93,3 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,3 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 49,281 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 25,084 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag bei 87,3 Prozent.