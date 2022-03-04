Wizz Air präsentiert Februarzahlen

Wizz Air ab Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

Wizz Air konnte im Februar 2022 insgesamt 1,921 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es Corona bedingt 383 Tausend Passagiere.

Die Kapazität erreichte im Februar 3,549 Milliarden Sitzplatzkilometer, im Februar 2021 waren es 893,865 Millionen. Die Nachfrage konnte von 0,628 Milliarden auf 3,248 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 91,0 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 21,2 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 25,084 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 11,460 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit dem Jahr 2021 verdoppelt.