Wizz Air präsentiert Dezemberzahlen

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im Dezember 2025 insgesamt 5,848 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 15,5 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im Dezember 2025 bei 6,811 Millionen Sitzplätzen, das waren 16,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 85,9 Prozent an, 0,6 Prozent tiefer als im Vorjahresdezember.

Im Jahr 2025 frequentierten 68,591 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 9,4 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 91,0 Prozent, 0,3 Prozentpunkte höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.