Wizz Air präsentiert Dezemberzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im Dezember 2022 insgesamt 4,180 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es wegen Corona lediglich 2,638 Millionen Passagiere.

Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Dezember bei soliden 84,5 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresdezember um 9,1 Prozentpunkte verbessert. Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 45,662 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen der Corona Krise noch bei 21,722 Millionen Passagieren, die Zahlen haben sich während der Corona Krise wieder stabilisiert und verglichen mit den Corona Jahren 2020/21 verdreifacht.