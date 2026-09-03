Wizz Air präsentiert Augustzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im August 2026 insgesamt 8,699 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 25,9 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im August 2026 bei 9,098 Millionen Sitzplätzen, das waren 24,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 95,6 Prozent an, 0,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 77,811 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von 17,6 Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 91,0 Prozent, 0,1 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.