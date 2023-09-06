Wizz Air präsentiert Augustzahlen

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im August 2023 insgesamt 6,144 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 23,9 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Kapazität lag im August 2023 bei 6,528 Millionen Sitzplätzen, das waren 19,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,1 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 3,6 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 56,610 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark wegen Corona noch bei 39,483 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag über die vergangenen 12 Monate bei durchschnittlich 90,4 Prozent.