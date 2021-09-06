Wizz Air präsentiert Augustzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im August 2021 insgesamt 3,581 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es 2,381 Millionen Passagiere.

Die Kapazität erreichte im August wieder 6,707 Milliarden Sitzplatzkilometer, im August 2020 waren es 5,537 Milliarden. Die Nachfrage konnte von 3,978 Milliarden auf 5,587 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,6 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 12,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 14,773 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 26,663 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise brachen die Zahlen um 44,6 Prozent ein.

Wizz Air Zahlen im August 2019 vor der Corona Krise

Mit Wizz Air flogen im August 2019 insgesamt 4,037 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 16,1 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresaugust um 17,1 Prozent auf 6,840 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um achtzehn Prozent auf 6,599 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei sehr hohen 96,3 Prozent und hat sich somit um weitere 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 37,272 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 15,4 Prozent.