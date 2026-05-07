Wizz Air präsentiert Aprilzahlen

Wizz Air Airbus A321 (Foto: Wizz Air)

Wizz Air konnte im April 2026 insgesamt 6,633 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 21,9 Prozent mehr als im Vorjahresapril.

Die Kapazität lag bei Wizz Air im April 2026 bei 7,458 Millionen Sitzplätzen, das waren 23,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung gibt Wizz Air mit 88,9 Prozent an, 0,9 Prozent tiefer als im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 70,940 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, verglichen mit den Vorjahreszahlen entspricht dies einem Wachstum von elf Prozent. Die Auslastung lag über die vergangenen zwölf Monate gesehen bei durchschnittlichen 90,6 Prozent, 0,5 Prozentpunkte tiefer als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.