Wizz Air präsentiert Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im April 2023 insgesamt 4,927 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es wegen Corona 3,725 Millionen Passagiere.

Die Kapazität lag im April 2023 bei 5,418 Millionen Sitzplätzen, das waren 32,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,9 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 7,5 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 52,274 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark bei 30,240 Millionen Passagieren. Die Auslastung lag bei 88,4 Prozent.