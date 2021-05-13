Wizz Air präsentiert Aprilzahlen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air konnte im April 2021 insgesamt 564.634 Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es wegen dem Corona Lock Down lediglich 78.382 Passagiere.

Die Kapazität erreichte im April wieder 1,508 Milliarden Sitzplatzkilometer, im April 2020 waren es 188,842 Millionen. Die Nachfrage konnte von 144,308 Millionen auf 925,935 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 59,2 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahresapril um 15,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 10,672 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Wizz Air, ein Jahr zuvor stand dieser Benchmark noch bei 36,828 Millionen Passagieren, wegen der Corona Krise lag der Einbruch bei 71,0 Prozent.