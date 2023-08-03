Wizz Air platziert Großauftrag bei Airbus

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air hat bei Airbus eine Bestellung über 75 Airbus A321neo platziert und baut damit ihre Airbus Flotte weiter aus.

Der Low-Cost-Carrier aus Ungarn ist ein gern gesehener Kunde bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus. Wizz Air betreibt eine reine Airbus Flotte und hat bereits mehr als 180 Maschinen aus der A320 Familie im Einsatz, davon rund 80 A321. Mit der neuen Bestellung über 75 Airbus A321neo Maschinen stockt Wizz Air die Gesamtmenge für das grösste Muster aus der A320 Familie auf insgesamt 434 Flugzeuge auf. Wizz Air hat über die Jahre hinweg bei Airbus 565 Maschinen aus der A320 Familie bestellt.

Bei dem Airbus A321neo handelt es sich um die grösste Variante aus der Airbus A320 Familie. Der Airbus A321neo (New-Engine-Option), ist mit modernsten Triebwerken von CFM International oder Pratt & Whitney ausgerüstet und verbraucht gepaart mit der neuen Sharklet-Generation rund 20 Prozent weniger Treibstoff als die Vorgängerversion. Die beiden modernen Triebwerke sorgen auch für eine erheblich tiefere Lärmbelastung als die älteren Triebwerkvarianten. Für den Airbus A321neo sind bei Airbus bereits mehr als 5.200 Bestellungen eingegangen.