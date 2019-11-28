Wizz Air mit starkem Wachstum im Oktober

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit dem Low-Cost-Carrier Wizz Air flogen im Oktober 2019 insgesamt 3,711 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 14,8 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresoktober um 20,5 Prozent auf 6,360 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 22,4 Prozent auf 6,072 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 95,3 Prozent und hat sich somit um weitere 1,3 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 38,568 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,3 Prozent. Die Flugzeuge warenrollend über die letzten zwölf Monate zu 93,5 Prozent ausgelastet, das entspricht einer weiteren Verbesserung von 1,4 Prozentpunkten.