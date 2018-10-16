Wizz Air mit starkem Septemberwachstum

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Mit Wizz Air flogen im September 2018 insgesamt 3,173 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von 17,5 Prozent.

Wizz Air hat die Kapazität verglichen mit dem Vorjahresseptember um 17,5 Prozent auf 5,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 18,9 Prozent auf 5,121 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 94,1 Prozent und hat sich somit um weitere 1,2 Prozentpunkte verbessert.

Rollend über die letzten zwölf Monate konnte Wizz Air insgesamt 32,764 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 21,8 Prozent.