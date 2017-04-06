Wizz Air mit neuer strecke ab Köln Bonn

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wenige Tage nach den Erstflügen Richtung Tuzla und Craiova verkündet die ungarische Lowcost-Airline Wizz Air eine weitere neue Strecke ab Köln Bonn.

Ab dem 25. Juni geht es zweimal wöchentlich nach Kosice – die zweitgrößte Stadt der Slowakei. Kosice ist das dritte neue Osteuropa-Ziel der Wizz Air im Sommerflugplan. Die neuerliche Erweiterung des Streckennetzes stärke das Angebot in einem wichtigen Markt, erläuterte Flughafenchef Michael Garvens. Viele deutsche Unternehmen haben sich in der Universitätsstadt und ihrer Umgebung angesiedelt.

Das neue Ziel ist sowohl für Geschäftsreisende als auch für Städtetouristen attraktiv. Tickets nach Kosice sollen ab 19,99 Euro pro Strecke buchbar sein. Die Flugzeit ab Köln Bonn beträgt zwei Stunden.

Flugzeiten im Sommer, immer Donnerstag und Sonntag:

Abflug Köln Bonn 08:30 Uhr – Ankunft Kosice 10:30 Uhr

Abflug Kosice 06:00 Uhr – Ankunft Köln/Bonn 08:00 Uhr

Flughafen Köln Bonn