Wizz Air mit neuer Linie ab Schönefeld

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab sofort fliegt die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air zweimal wöchentlich von Berlin-Schönefeld nach Kutaissi in Georgien.

Der vierstündige Flug steht Montag und Freitag im Flugplan. Wizz Air fliegt seit März 2016 ab Schönefeld. Bisher bestehen Verbindungen nach Skopje (Mazedonien) sowie Cluj-Napoca (Rumänien). Nach Kutaissi kommt in diesem Dezember noch Tuzla in Bosnien-Herzegowina als neue Destination der Fluggesellschaft hinzu. Alle Strecken werden mit Maschinen des Typs Airbus A320 bedient.

“Wir freuen uns sehr, heute die Aufnahme einer neuen WIZZ-Air-Route von Berlin nach Kutaissi in Georgien bekannt zu geben. Ab Berlin bieten wir nun drei Verbindungen zu günstigen Preisen an. Wir sind zuversichtlich, dass die Berliner und Brandenburger Spaß daran haben werden, Georgien zu entdecken. Es erwartet sie ein einzigartiges Land mit einer reichen Geschichte, Jahrhunderte alten Traditionen, Ferienressorts für den Sommer- wie Winterurlaub genauso wie eine ausgezeichnete Küche mit bekannten Weinen. Tickets von Schönefeld nach Kutaissi sind bereits ab 29,99 Euro* erhältlich. Unsere Crew wird die Fluggäste mit einem Lächeln empfangen“, sagt Gabor Vasarhelyi, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Wizz Air.

„Wizz Air bereichert den Berliner Flugplan. Neben Cluj-Napoca in Rumänien fliegt die Airline mit Kutaissi in Georgien nun eine weitere neue spannende Destination ab Schönefeld an. Wir freuen uns sehr über das Wachstum von Wizz Air und wünschen der Airline allzeit guten Flug“, sagt Dr. Karsten Mühlenfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH